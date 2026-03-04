Calciomercato
Mercato Milan, Moretto fa chiarezza sul rinnovo di Leao: «I dialoghi ci sono stati. Non si tratterebbe di adeguamento, ma…»
Mercato Milan, Moretto, sul suo canale Youtube, ha rivelato nuovi dettagli sulla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao
Il futuro di Rafael Leão resta uno dei temi caldi in casa rossonera, ma le ultime novità portano una sfumatura diversa rispetto alle indiscrezioni passate. Il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul proprio canale YouTube insieme a Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla natura della trattativa tra il club di via Aldo Rossi e l’entourage del numero dieci. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, non si tratterebbe di un nuovo aumento d’ingaggio, bensì di un prolungamento della scadenza.
Secondo quanto filtrato nelle ultime ore, la dirigenza del Milan punta a blindare il calciatore per le prossime stagioni, portando il termine del rapporto al giugno 2030. «Da ciò che ci risulta, per il rinnovo di Rafael non si tratterebbe di un adeguamento ma solo allungamento del contratto fino al 2030. I dialoghi ci sono stati, in verità però non ci sono nuovi aggiornamenti importanti ultimamente» ha spiegato Moretto, gettando acqua sul fuoco riguardo a un’accelerata imminente.
Mercato Milan, strategia per l’estate e il ruolo con Allegri
L’obiettivo della società è definire la situazione contrattuale entro la fine del campionato, per poi valutare con serenità le mosse estive. Il Milan vorrebbe avere una posizione di forza in vista della sessione di giugno: «Sicuramente entro la fine della stagione il Milan vorrebbe rinnovare il ragazzo, per poi capire a giugno cosa fare e quali opzioni poter intraprendere». Questa mossa permetterebbe al club di proteggere il valore del proprio asset principale, indipendentemente dalle sirene di mercato.
Nel frattempo, Leão continua a essere il fulcro dell’attacco di Massimiliano Allegri, adattandosi con profitto al ruolo di centravanti che lo sta rendendo sempre più concreto sotto porta. In attesa del Derby della Madonnina, dove il portoghese cercherà di trascinare i compagni contro l’Inter di Cristian Chivu, la questione contratto rimane in sottofondo, pronta a tornare protagonista una volta archiviati i verdetti del campo.