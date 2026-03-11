Mercato Milan, Moretto: «I rossoneri stanno monitorando da vicino Kean». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato non dorme mai, specialmente quando si tratta di rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri. Negli ultimi giorni, si sono intensificate le voci che vedrebbero il Milan fortemente interessato a Moise Kean, l’attuale centravanti della Fiorentina noto per la sua fisicità prorompente e la capacità di attaccare la profondità.

L’analisi di Romano e Moretto: il punto sulla trattativa

A fare chiarezza sulla situazione sono stati gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Durante il consueto appuntamento video sul loro canale YouTube, i due giornalisti hanno confermato che il Diavolo sta monitorando con estrema attenzione il profilo della punta classe 2000. Secondo la fonte, il club di Via Aldo Rossi starebbe valutando la fattibilità dell’operazione per regalare un nuovo innesto di qualità al proprio parco attaccanti.

PAROLE – «In inverno, quando il Milan aveva già chiuso per Fullkrug e non c’era margine per arrivare ad un altro attaccante, qualche settimana dopo dissi di come Allegri avrebbe puntato volentieri su Kean. Vi confermo il gradimento di Allegri per Kean, vi confermo che il Milan lo sta monitorando da molto molto vicino. È una situazione che il Milan tiene in considerazione per l’estate. Sicuramente bisognerà capire che tipo di prezzo ne fa la Fiorentina, ma ci sono alcuni fattori che possono avvicinare Kean al Milan: l’amicizia con Leao, il fatto che Kean apra con grande entusiasmo ad una possibile idea di firmare per il Milan, giocare la Champions League. Ci sono tanti fattori che potrebbero portare a pensare. Ad oggi non c’è una trattativa, è uno scenario di mercato».