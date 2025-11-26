Mercato Milan, Moncada punta gli occhi su un talento della Serie A: ecco di chi parliamo

Mercato Milan, Moncada osserva in Serie A per un possibile rinforzo rossonero. Si tratta di un talentuoso attaccante

Giovane Santana Do Nascimento, attaccante dell’Hellas Verona, continua a raccogliere consensi nonostante un recente infortunio tecnico subito nell’ultima partita contro il Parma. Il brasiliano si conferma uno dei giovani emergenti più intriganti del campionato italiano. Il Milan è tra i club che hanno mostrato il maggiore interesse per il giocatore: Geoffrey Moncada, talent scout di spicco dei rossoneri, era presente allo stadio per osservarlo nella sfida contro il Como a fine ottobre. Nonostante la partita si sia conclusa con una sconfitta per 3-1 per gli scaligeri, l’interesse del Milan è forte e si aggiunge a quello di altre big italiane.

Il talento di Giovane Santana ha catturato l’attenzione di una linea di pretendenti che include anche l’Inter e la Roma.

Mercato Milan, il prezzo di Giovane

La valutazione del cartellino di Giovane Santana è ritenuta alta, oscillando tra i 15 e i 20 milioni di euro. Questa cifra è accompagnata da un outlook positivo, con la prospettiva di un ulteriore aumento nel caso in cui l’attaccante dovesse mantenere e migliorare il suo score realizzativo. Nelle scorse settimane, il giocatore aveva espresso ottimismo riguardo al percorso del Verona in campionato, sottolineando la necessità di trovare presto la prima vittoria per innescare un cambiamento, dato che “il calcio è così”. Giovane Santana ha anche lodato l’ambiente della squadra, dove il lavoro è collettivo. Sorprendentemente veloce è stato anche il suo adattamento all’Italia: se all’inizio temeva anche la barriera linguistica, dopo soli quattro mesi ha dichiarato di sentirsi “qui da anni”.