Mercato Milan, Moretto parla del futuro di Modric: «Il rinnovo è nelle sue mani, ecco quando deciderà se continuare con i rossoneri…»

Mercato Milan, Moretto svela nuovi dettagli sul futuro di Modric: ecco quando arriverà la decisione del campione croato

L’arrivo di Luka Modric al Milan la scorsa estate ha portato una ventata di classe ed esperienza internazionale a Milanello. Il croato, approdato a parametro zero dal Real Madrid, ha saputo conquistare immediatamente il cuore dei tifosi e di Massimiliano Allegri, diventando il faro del centrocampo rossonero. Tuttavia, con il contratto in scadenza a giugno, il dubbio sulla sua permanenza inizia a farsi strada tra gli addetti ai lavori.

A fare chiarezza sulla situazione è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. «Luka Modric ha un contratto in scadenza a giugno. C’è un’opzione di rinnovo, un più uno, che però è nelle mani del calciatore» ha rivelato il giornalista, confermando che il destino del numero 10 dipenderà esclusivamente dalle sue sensazioni fisiche e motivazionali.

Mercato Milan, obiettivo Mondiale e finale di stagione

Il Pallone d’Oro non ha fretta di firmare. La sua priorità attuale è mantenere l’altissimo livello di prestazioni mostrato finora per trascinare il “Diavolo” verso grandi successi e arrivare nella miglior condizione possibile al prossimo impegno con la sua nazionale.

«Luka Modric deciderà intorno ad aprile-maggio, con l’andare della stagione. Si vuole concentrare sul presente, vuole ottenere più vittorie possibili col Milan» ha aggiunto Moretto. La società resta in attesa, rispettando i tempi di un campione che ha già dimostrato di poter fare la differenza nonostante l’età. Secondo Moretto, dunque, «serve del tempo, serve capire cosa vorrà veramente il ragazzo verso la fine della stagione» per capire se la magia di Modric continuerà a illuminare San Siro anche l’anno prossimo.

