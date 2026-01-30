Modric, Milan anche nel futuro: c’è però una condizione necessaria. La rivelazione sul fuoriclasse croato

Modric deciderà a fine stagione se fare un altro anno nel Milan, ma c’è una condizione necessaria per la sua permanenza

Il matrimonio tra il Milan e Luka Modrić si trova davanti a un bivio cruciale che segnerà il prossimo capitolo della storia recente del club. Il fuoriclasse croato, un artista del centrocampo capace di dettare i tempi di gioco con un’eleganza senza tempo e un’intelligenza tattica superiore, è attualmente legato ai rossoneri da un contratto valido fino al giugno 2026. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del Pallone d’Oro non è ancora scritto sulla pietra.

La clausola e la centralità del giocatore

L’accordo vigente prevede un’opzione per estendere il rapporto per un’ulteriore stagione, portando la scadenza al 2027. Ma in casa Diavolo, la gerarchia delle decisioni è chiara: la società ha concesso a Modrić il diritto assoluto di decidere del proprio destino. Sarà l’ex stella del Real Madrid, nonostante l’età non più giovanissima ma con una condizione fisica ancora invidiabile, a stabilire se continuare a essere la luce del centrocampo milanista o se chiudere la sua esperienza all’ombra della Madonnina.

L’ago della bilancia: l’Europa che conta

Esiste però una condizione imprescindibile affinché il sodalizio prosegua: la qualificazione alla prossima Champions League. Per un campione della caratura di Modrić, abituato a calcare i palcoscenici più prestigiosi del mondo, la massima competizione europea non è solo un traguardo economico, ma una necessità professionale. Senza l’accesso al tabellone principale della coppa dalle grandi orecchie, la permanenza del numero 10 diventerebbe un’ipotesi remota.

L’obiettivo di Allegri

Questo scenario mette ulteriore pressione su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, stratega della panchina noto per la sua capacità di gestire i momenti di alta tensione e per la concretezza del suo calcio, ha annunciato a più riprese che il ritorno stabile nell’élite europea è l’obiettivo stagionale primario. Per l’allenatore, mantenere un leader nello spogliatoio come Luka è fondamentale per la crescita dei giovani in rosa, ma sa bene che i risultati del campo saranno l’unico giudice finale.