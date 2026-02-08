Mercato Milan, anche i rossoneri tentano il colpo a zero dalla Juventus: occhi puntati sulla situazione di McKennie. I dettagli

Mercato Milan, i rossoneri si uniscono alla concorrenza per il colpo a zero dalla Juventus: occhi punti su Weston McKennie

La Juventus ha iniziato a muoversi con decisione per definire l’assetto della squadra del futuro. Dopo aver ufficializzato il prolungamento del talento Kenan Yildiz fino al 2030, la dirigenza bianconera ha ora come priorità la situazione contrattuale di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, classe 1998, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, una condizione che lo rende uno dei profili più appetibili sul mercato nazionale e internazionale.

Nonostante le voci della scorsa estate, McKennie si è confermato una pedina fondamentale per le rotazioni della squadra, dimostrando una duttilità tattica che pochi altri interpreti possiedono in Serie A. La Juventus è consapevole dell’importanza di non perdere un asset così prezioso a parametro zero, motivo per cui i contatti con l’entourage del giocatore si sono intensificati nelle ultime ore per trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Mercato Milan, concorrenza agguerrita: quattro club su McKennie

Il lavoro dei dirigenti della Continassa serve soprattutto a respingere i tentativi di inserimento delle dirette concorrenti. Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’americano è finito nel mirino di diverse big: «I dirigenti bianconeri sono al lavoro per blindarlo e respingere l’assalto di quei club che hanno messo nel mirino l’americano come Marsiglia, Milan, Inter e Roma». In particolare, i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri monitorano la situazione con estrema attenzione.

L’obiettivo della Juventus è chiudere la trattativa entro le prossime settimane per evitare che il calciatore possa accordarsi ufficialmente con un’altra società. Il centrocampista ha sempre manifestato il suo attaccamento ai colori bianconeri, ma le offerte economiche e i progetti tecnici di club come Inter e Milan rappresentano una tentazione concreta. Resta da capire se il rilancio della Juve sarà sufficiente a garantire la permanenza a Torino del “Guerriero” texano anche per le prossime stagioni.