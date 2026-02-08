Mercato Milan, la lista delle pretendenti aumenta: Vlahovic è nel mirino di diversi top club. Ecco quali

Mercato Milan, i rossoneri puntano su Vlahovic per l’estate ma le pretendenti non manco: sono tanti i top club sull’attaccante

Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai segnato, anche se il presente parla ancora bianconero. L’attaccante serbo e la Juventus si avviano verso una separazione naturale al termine della stagione, dopo mesi caratterizzati da tensioni e un rapporto che non è mai stato realmente ricucito. Secondo il portale francese Foot Mercato, già la scorsa estate il futuro della punta appariva in bilico, con il Milan che aveva sondato il terreno ricevendo segnali positivi: il calciatore si era detto disposto a ridursi l’ingaggio pur di facilitare il trasferimento, opzione spinta all’epoca anche da Massimiliano Allegri.

Dopo essere rimasto a Torino, il classe 2000 aveva iniziato l’annata con ottimi numeri, specialmente in Champions League, prima che un grave infortunio all’adduttore contro il Cagliari ne frenasse l’ascesa. «Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro», aveva comunicato il club dopo l’operazione a Londra. Ora il serbo punta a rientrare tra fine febbraio e inizio marzo, puntando il doppio confronto europeo contro il Galatasaray e la successiva sfida di campionato contro il Como.

Mercato Milan, intrigo di mercato: i rossoneri in pole e le sirene estere

Sul piano contrattuale la situazione resta però bloccata: il vincolo con la Juventus scade il 30 giugno e non arrivano segnali di rinnovo, rendendo la rottura definitiva. In questo scenario, il Milan resta il club più vigile in Italia, forte dei contatti avviati mesi fa, ma non è l’unico spettatore interessato. La Roma valuta il profilo del serbo come possibile erede di Dovbyk, mentre anche l’Inter di Cristian Chivu osserva l’evolversi della situazione da lontano, pronta a cogliere eventuali opportunità.

Le sirene più forti, tuttavia, arrivano dalla Premier League. Club come Tottenham e Chelsea seguono con estrema attenzione gli sviluppi del recupero fisico di Vlahovic, senza dimenticare i passati interessamenti di Barcellona e Atlético Madrid. Con un contratto ormai agli sgoccioli e una valutazione che risente del lungo stop, il centravanti si prepara a essere il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo, pronto a iniziare una nuova avventura lontano dalla Continassa.