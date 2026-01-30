Mercato Milan, arriva la conferma: «Mateta voleva solo i rossoneri! Pressing totale per chiudere già in questa sessione»

Mercato Milan, Moretto conferma la ferrea volontà di Mateta: voleva solo i rossoneri! Ecco tutti i dettagli dell’affare

Il Milan è uscito ufficialmente allo scoperto per Jean-Philippe Mateta, trasformando un lavoro sottotraccia di settimane in una trattativa serrata e concreta. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il centravanti francese ha rotto gli indugi, mettendo in stand-by ogni altra destinazione possibile. Nonostante il forte pressing del Nottingham Forest, la volontà del calciatore è univoca: vuole vestire solo la maglia rossonera per mettersi subito a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, pressing totale per chiudere l’operazione a gennaio

La dirigenza milanista considera l’acquisto di Mateta una vera e propria occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire, accelerando i tempi per evitare l’inserimento di altri club europei. Il giocatore, dal canto suo, attendeva da tempo questo segnale: «Mateta si aspettava una mossa dei rossoneri», e ora che l’offerta ufficiale è pervenuta sulla scrivania del Crystal Palace, si lavora febbrilmente per definire ogni dettaglio burocratico.

Il Milan sta spingendo con forza per accogliere il francese a Milanello già nelle prossime ore. L’intenzione è quella di blindare l’accordo immediatamente, garantendo ad Allegri quel rinforzo fisico e atletico necessario per il finale di stagione. La determinazione del club e il desiderio del giocatore sembrano aver tracciato la strada per una fumata bianca imminente.

