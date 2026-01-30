Mercato Milan, Moretto svela nuovi dettagli: «I rossoneri hanno bloccato Mateta e provano a portarlo a Milano già adesso. In caso contrario…»

Mercato Milan, Moretto parla così della trattativa per Mateta. Ecco il piano della dirigenza rossonera per l’attaccante

Il Milan ha rotto gli indugi per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, il club rossonero ha raggiunto un accordo verbale definitivo con Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese ha già espresso la sua totale disponibilità al trasferimento in Italia, convinto dal progetto tecnico del Diavolo.

Mercato Milan, trattativa avanzata tra i club

I contatti con il Crystal Palace sono ora in una fase caldissima per definire le tempistiche dell’operazione. L’intenzione della dirigenza è chiara: «Il club rossonero vuole provare a portarlo a Milano già adesso, nel caso punta a prenotarlo per giugno».

In attesa di capire se il muro degli inglesi cadrà subito, il Milan si è assicurato una pedina di grande fisicità e spessore internazionale. Se non si dovesse sbloccare il passaggio immediato in questa sessione invernale, Mateta diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero a partire dalla prossima estate.

