Mercato Milan, è arrivata la tanto attesa decisione su Mateta: le ultime

Mercato Milan, alla fine è arrivata la tanto attesa decisione sul trasferimento di Mateta: ecco la scelta del club rossonero

È arrivata la parola fine sulla trattativa più tormentata di questo mercato invernale: Jean-Philippe Mateta non indosserà la maglia del Milan. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha deciso di far saltare ufficialmente l’operazione dopo gli ulteriori accertamenti svolti a Parigi. Le verifiche approfondite richieste dallo staff medico guidato dal dottor Mazzoni hanno confermato i timori emersi nelle prime ore: il ginocchio dell’attaccante francese non offre garanzie strutturali sufficienti per un investimento a lungo termine.

Mercato Milan, il comunicato verbale e il disappunto di Allegri

La dirigenza, in costante contatto con Massimiliano Allegri e l’amministratore delegato Furlani, ha preferito non rischiare, nonostante l’accordo economico con il Crystal Palace per 35 milioni di euro fosse già stato blindato. «Salta Mateta al Milan dopo ulteriori verifiche», è il secco verdetto lanciato da Gianluca Di Marzio. Il problema non riguarderebbe l’idoneità immediata, ma una criticità cronica che avrebbe potuto richiedere un intervento chirurgico nei prossimi mesi, un rischio che il Milan non ha voluto correre.

Il tecnico rossonero, che aveva già dato il suo benestare tecnico all’arrivo del francese, deve ora rinunciare al rinforzo tanto atteso per l’attacco. Con la Juventus che si era già defilata per gli stessi motivi medici, Mateta è destinato a restare a Londra, mentre il Milan proverà a capire se ci sono i margini per un colpo last-minute o se darà fiducia totale alla coppia Loftus-Cheek–Nkunku per la sfida contro il Bologna.

