Mateta Milan, Moretto ci aggiorna così: «Si tratta di una questione in prospettiva, ecco cosa non si sta capendo». E sull’interesse della Juventus invece…

Mateta Milan, Moretto svela nuovi dettagli legati all’attaccante francese e la trattativa del club rossonero

La trattativa tra il Milan e Jean-Philippe Mateta è entrata in una fase di stallo tecnico-medico estremamente delicata. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, gli esami specialistici attualmente in corso non servono tanto a valutare la disponibilità immediata del giocatore, quanto la sua integrità fisica per il futuro. Il club rossonero vuole evitare di investire cifre pesanti su un profilo che potrebbe presentare criticità croniche, specialmente in un ruolo logorante come quello del centravanti.

Mateta Milan, dubbi sulla prospettiva futura dell’attaccante

La cautela della dirigenza rossonera nasce dalla necessità di avere garanzie assolute prima di procedere con il tesseramento. La questione non riguarda uno stato di forma precario o un infortunio recente, ma la stabilità strutturale dell’articolazione sotto stress prolungato. Moretto ha infatti chiarito la situazione durante una diretta YouTube: «Non si sta capendo lo stato fisico attuale di Mateta, ma è più una questione in prospettiva. Da capire quanto è delicato il ginocchio di Mateta in prospettiva futura».

Questo supplemento di indagine è fondamentale per Massimiliano Allegri, che necessita di un attaccante affidabile per tutta la durata della stagione e oltre. Se i risultati dei test medici dovessero evidenziare un rischio d’usura troppo elevato, il Milan potrebbe decidere di ritirarsi definitivamente dall’affare, aprendo scenari imprevedibili per il finale di mercato.

Mateta Milan, il retroscena sulla Juventus e il futuro rossonero

Un dettaglio non trascurabile riguarda la concorrenza: la Juventus si sarebbe defilata proprio a causa dei dubbi fisici già emersi in precedenza. Moretto ha infatti svelato che i bianconeri erano perfettamente a conoscenza delle fragilità dell’attaccante: «In questo momento Mateta ha il Milan come opzione, non c’è più la Juventus. Questo aspetto fisico, medico relativo a Mateta ne era a conoscenza anche la Juventus. La Juventus lo sapeva».

