Di Stefano rivela: «Ieri incontro tra Allegri e Furlani per parlare di Mateta. Contro il Bologna saranno queste le scelte…»

Ore frenetiche in casa Milan tra campo e calciomercato. Come riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, l’attenzione è tutta rivolta a Parigi, dove il responsabile medico Mazzoni si è recato personalmente per supervisionare i controlli approfonditi sul ginocchio di Jean-Philippe Mateta. La situazione è delicata, tanto che ieri pomeriggio a Milanello si è tenuto un vertice d’urgenza: «Allegri è rimasto a Milanello ed è stato raggiunto da Furlani per parlare di questa situazione, per un contatto diretto con staff medico e tecnico perché evidentemente c’era qualcosa nella prima parte delle visite mediche che non convinceva».

Di Stefano, le scelte di Allegri per il Bologna: ballottaggio Leao e novità in mediana

In attesa di novità sul fronte mercato, il tecnico deve sciogliere i nodi legati alla formazione che affronterà domani il Bologna. Le ultime prove tattiche suggeriscono diverse novità, con il possibile inserimento di Athekame sulla fascia destra e lo spostamento di Fofana in cabina di regia al posto di Ricci. In avanti, la coppia scelta dovrebbe essere composta da Loftus-Cheek e Nkunku, complice anche la situazione incerta degli esterni offensivi.

Resta infatti il dubbio sulle condizioni dei big. Pulisic difficilmente farà parte della gara, con una convocazione che punta al massimo alla panchina, mentre per Rafael Leao la decisione arriverà solo all’ultimo minuto. «Leao ha avuto piccoli fastidi nell’allenamento di ieri, se sta bene si gioca la maglia da titolare se non sta bene sarà panchina», ha spiegato l’inviato di Sky. La squadra lascerà la Lombardia in serata, con la speranza che da Parigi arrivino finalmente buone notizie sul fronte Mateta.

