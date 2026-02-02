Mercato Milan, manca sempre meno alla decisione per Mateta. Occhio alla Juventus in caso di fumata nera…

Mercato Milan, ore decisive per l’affare Mateta. La Juventus si inserisce per l’attaccante in caso di esito negativo

Il mercato del Milan vive ore di pura ansia per l’affare Jean-Philippe Mateta. Nonostante l’accordo con il Crystal Palace per circa 35 milioni di euro, la trattativa ha subito una brusca frenata durante i test fisici. La dirigenza rossonera, infatti, ha richiesto visite mediche supplementari a causa di alcuni dubbi sorti sulle condizioni del ginocchio del centravanti francese, che in passato aveva già subito un infortunio importante nella stagione 2019/2020.

Mercato Milan, il piano B della Juventus e l’attesa di Allegri

Mentre lo staff medico rossonero analizza la documentazione, la Juventus rimane alla finestra, pronta a inserirsi in caso di fumata nera. I bianconeri, che avevano già sondato il terreno nelle settimane scorse, potrebbero proporre al club inglese un prestito per assicurarsi le prestazioni del francese.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri attende con impazienza segnali positivi: «Il Milan richiede garanzie totali sotto il profilo medico per un investimento di questa portata», trapela dagli ambienti vicini alla società. Se il responso dei medici milanesi non dovesse convincere, l’operazione rischierebbe seriamente di saltare, lasciando campo libero alla concorrenza.

