HANNO DETTO
Allegri: «Sono contento di Fullkrug. Speriamo in Gimenez. Leao e Pulisic dobbiamo rimetterli in sesto»
Allegri in conferenza stampa ha commentato così la questione attacco rispondendo ad una domanda relativa al mercato
Il Milan in queste ultime ore di calciomercato invernale sta provando a capire se riuscirà a chiudere l’affare Mateta, per farlo sta cercando le dovute garanzie dal punto di vista fisico.
In conferenza stampa Massimiliano Allegri non ha risposto a domande dirette sull’attaccante, ma ha risposto così alla domanda relativa al perché il club stia cercando un’altra punta:
PERCHE’ UN ALTRO ATTACCANTE? «La società pensa al mercato, sono contento che sia arrivato Fullkrug. Speriamo che l’acquisto possa essere Gimenez che rientra tra un mese. Leao e Pulisic che dopo Bologna avremo 10 giorni per provare a rimetterli in sesto totalmente».