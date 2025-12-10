Mercato Milan, Marusic proposto ai rossoneri: il punto sull’interesse del Diavolo

Mercato Milan, Marusic si propone ai rossoneri. Il punto sull’interesse del Diavolo e la volontà della Lazio

Il futuro di Adam Marusic alla Lazio è in bilico a causa del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante l’esterno sia un elemento fondamentale per Maurizio Sarri, che ne chiede il rinnovo, le trattative con la società sono attualmente ferme su posizioni distanti, rendendo possibile un suo addio già a gennaio.

Il difensore montenegrino, protagonista di un buon inizio di stagione, mira a un contratto lungo per prolungare la sua permanenza in biancoceleste. Tuttavia, il presidente Claudio Lotito non sembra intenzionato a spingersi oltre un rinnovo annuale con opzione di prolungamento a favore del club per un’ulteriore stagione. Questa distanza tra domanda e offerta ha aperto scenari di mercato inattesi.

Mercato Milan, Un Jolly a Basso Costo per le Big

Sfruttando la situazione contrattuale, Marusic è stato proposto nei giorni scorsi a Juventus e Milan. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un giocatore di esperienza e affidabilità che possa fungere da dodicesimo uomo o riserva di lusso. Il montenegrino, grazie alla sua capacità di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, rappresenta un’opzione versatile e conveniente, specialmente considerando la possibilità di prelevarlo a cifre relativamente basse o, da giugno, a parametro zero. La Lazio rimane fiduciosa di chiudere l’accordo a breve, ma sarà necessario un rilancio che superi l’offerta attuale, portando l’intesa almeno a due anni senza opzione.