Mercato Milan, Longo e l’indiscrezione sul futuro di Nkunku: sarà addio già a gennaio? Le parole del giornalista

Mercato Milan, Longo svela un’indiscrezione sul futuro di Nkunku. L’attaccante francese può già salutare a gennaio? Le parole

Il futuro di Christopher Nkunku in maglia rossonera appare quanto mai incerto. Secondo quanto rivelato dal giornalista Daniele Longo a MilanVibes, l’acquisto del talento francese ha generato profonde tensioni interne alla dirigenza milanista sin dal primo momento. L’operazione, conclusa per una cifra vicina ai 38 milioni di euro, è stata portata a termine come una “occasione imperdibile” di mercato, ma non ha trovato il consenso unanime di tutti i vertici societari. In particolare, l’amministratore delegato Giorgio Furlani si è mostrato fortemente scettico riguardo all’esborso economico, temendo per la stabilità finanziaria del club.

Le perplessità di Furlani erano legate soprattutto alla gestione del budget, considerando che il club aveva già investito pesantemente per assicurarsi Jashari. Per l’AD rossonero, sostenere due colpi da circa 40 milioni di euro ciascuno rappresentava un rischio troppo elevato. A spingere per la conclusione dell’affare è stato invece il direttore sportivo Igli Tare, che ha convinto la proprietà puntando sul valore del giocatore e sfruttando i canali preferenziali a sua disposizione per chiudere la trattativa in tempi brevi.

Mercato Milan, Il ruolo di Tare e l’ombra della cessione a gennaio

Dietro il trasferimento di Nkunku si cela anche la fitta rete di contatti del DS rossonero. Pini Zahavi, potente agente del calciatore, vanta infatti un legame storico e consolidato con Tare, con cui collabora spesso nell’area dei Balcani. Tuttavia, il rapporto tra il campo e le aspettative societarie sembra essersi incrinato rapidamente. È previsto a breve un incontro decisivo: la strategia del club sembra ormai tracciata, con Tare pronto a chiedere a Zahavi di trovare un acquirente già per la sessione di gennaio. Il Milan è dunque pronto ad ascoltare offerte, trasformando quello che doveva essere il colpo dell’estate in una cessione lampo.