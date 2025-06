Mercato Milan, quanta concorrenza per Kean! Spunta la destinazione che spiazza tutti

Mercato Milan, Moise Kean resta un obiettivo del club rossonero ma spunta la clamorosa ipotesi Arabia Saudita. I dettagli

Il nome di Moise Kean continua a infiammare il mercato calcistico, diventando un oggetto del desiderio per alcuni dei club più prestigiosi d’Europa e oltre. Non è solo il calciomercato Milan a monitorare con grande interesse l’attaccante italiano, ma anche e soprattutto il Manchester United, con la Fiorentina che si trova in una posizione di dover difendere il suo talentuoso centravanti. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che, nel corso della stagione appena conclusa, numerosi emissari del club inglese hanno visionato da vicino Kean, e i Red Devils stanno tuttora valutando attentamente la sua situazione contrattuale.

Il richiamo e il fascino irresistibile della Premier League rappresentano un pericolo concreto per la Fiorentina, che rischia di vedere uno dei suoi pilastri attratto dalle sirene d’oltremanica. Tuttavia, il ventaglio di opzioni per il bomber classe 2000, autore di 25 gol in 44 partite, non si limita all’Inghilterra. C’è un vento forte che soffia anche dall’Arabia Saudita, portando con sé un’offerta faraonica.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sull’attaccante è stata “sfornata” un’offerta complessiva di 97 milioni di euro. Questa cifra si compone di 52 milioni di euro relativi alla clausola rescissoria presente nel suo contratto, a cui si aggiungono ben 45 milioni di euro per un contratto triennale proposto dall’Al-Qadsiah. Questa proposta economica è enormemente allettante e rappresenta una sfida significativa per qualsiasi club europeo che voglia trattenere il giocatore.

Nessuno scenario può essere scartato in questa fase del mercato, e il futuro di Kean è assolutamente incerto. Tuttavia, in vista del Mondiale 2026, mantenere la visibilità e la centralità in un campionato di alto livello come la Serie A potrebbe risultare decisivo nella politica decisionale di Kean. La sua scelta sarà ponderata e strategica, con l’obiettivo di garantire la migliore prospettiva per la sua carriera internazionale.

La Rosea sottolinea che l’ex Juventus si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere la giusta strada per il suo futuro. La Fiorentina, d’altro canto, offre a Kean un ambiente in cui si trova estremamente bene. La piazza lo adora, la società lo stima profondamente e il futuro neo allenatore Pioli lo vorrebbe assolutamente con sé nel suo progetto tecnico. Questo legame forte con l’ambiente viola potrebbe giocare un ruolo cruciale nella decisione finale del giocatore, che si trova di fronte a un bivio fondamentale per la sua carriera. La tensione sul suo futuro è palpabile e le prossime settimane saranno decisive per definire dove Moise Kean giocherà la prossima stagione.