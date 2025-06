Kean Milan, il nome è in cima alla lista degli obiettivi di Tare: l’obiettivo è sfruttare la clausola che scadrà in questa data. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta seriamente pensando a Moise Kean come rinforzo per l’attacco, con un interesse che sembra essere spinto direttamente dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che conosce bene il giocatore dai tempi della Juventus.

Attualmente in forza alla Fiorentina, Kean ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro, valida per le prime due settimane di luglio, ovvero dall’1 al 15. Questa clausola rappresenta una cifra considerevole, ma il Milan starebbe valutando diverse opzioni per abbassare l’esborso economico.

Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri potrebbero tentare di inserire delle contropartite tecniche nell’affare per convincere la Fiorentina, con il nome di Filippo Terracciano che è circolato come possibile elemento di scambio. Tuttavia, la Fiorentina sembra decisa a non accettare scambi di giocatori e preferirebbe incassare l’intera cifra della clausola, se questa venisse attivata. La Viola non ha intenzione di cedere Kean, che in questa stagione ha avuto un impatto significativo, segnando 19 gol in Serie A e 25 in 44 presenze complessive.

L’ultima parola spetterebbe al giocatore, che non ha ancora espresso il desiderio di lasciare Firenze. Nonostante l’interesse di altri club, inclusi quelli della Premier League e della Saudi Pro League, il Milan rimane in corsa, sperando di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti prima della scadenza della clausola.