Calciomercato Milan, importanti conferme su Kean! Dalla valutazione della Fiorentina alle possibili contropartite: lo scenario

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme su Moise Kean: per la Fiorentina fa fede la clausola rescissoria da 52 milioni di euro

Un piccolo campanello, non un allarme assordante, sta risuonando con discrezione nella quiete del Viola Park. Quel campanello, quasi impercettibile per chi non è addentro alle dinamiche di mercato, porta un nome ben preciso inciso: Moise Kean. Ed è proprio questo nome che ha fatto drizzare le antenne in casa viola, dove la dirigenza sta seguendo con attenzione gli sviluppi delle ultime ore. Da Milano, infatti, è giunto un primo, seppur timido, sondaggio per l’attaccante classe 2000. Una semplice richiesta di informazioni, certo, ma proveniente da un interlocutore tutt’altro che banale: il calciomercato Milan, su espressa indicazione di un grande estimatore di Kean, Massimiliano Allegri, l’uomo che lo lanciò nel calcio che conta durante il suo periodo alla Juventus. La notizia, riportata anche da calciomercato.com, agita un po’ le acque ma non scuote le fondamenta delle intenzioni viola.

La posizione della Fiorentina è infatti di estrema chiarezza e fermezza. Il club di Rocco Commisso, pur prendendo atto dell’interesse e osservando con la dovuta attenzione, non si scompone. L’intenzione è limpida come l’acqua del fiume Arno: Moise Kean è considerato un tassello fondamentale per la prossima stagione. A Via di Ripoli, non vi è alcuna necessità economica o strategica di privarsi del giocatore. Al contrario, l’idea della dirigenza viola è quella di proseguire e consolidare il progetto tecnico costruito attorno a lui in questa stagione. L’obiettivo è chiaro: tenerlo al Viola Park e, anzi, affiancargli un profilo di grande esperienza come l’atteso Edin Dzeko, il cui arrivo in città è previsto nei prossimi giorni. Questa mossa, se concretizzata, testimonierebbe la volontà di creare un reparto offensivo di spessore e complementare.

A rafforzare ulteriormente la posizione della Fiorentina c’è un dettaglio non trascurabile: Kean, ad oggi, non ha mai espresso alcun desiderio di lasciare Firenze. Chi lo conosce da vicino racconta di un attaccante estremamente grato alla piazza viola. Firenze lo ha accolto, lo ha aspettato, lo ha rilanciato dopo periodi meno brillanti, rimettendolo al centro del gioco e dei riflettori. Questo senso di gratitudine, unito alla fiducia riposta in lui dalla società, rappresenta un legame forte e difficilmente intaccabile da un semplice sondaggio.

Tuttavia, in questo quadro di apparente serenità, aleggia un’ombra, una spada di Damocle ben precisa: la clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Questa clausola, valida per un periodo ben definito, dall’1 al 15 luglio, costringe la Fiorentina a mantenere alta la guardia. In quel lasso di tempo, basterebbe un accordo tra il club interessato e il giocatore, seguito da un bonifico secco, per bypassare qualsiasi volontà viola. La Fiorentina non avrebbe, in quel caso, alcuna voce in capitolo. Il Milan, dunque, sta realmente pensando a questa opzione? La pista della clausola, va detto, è difficilmente percorribile se non per club con ingenti disponibilità economiche. In questo senso, la società toscana dovrà guardarsi con particolare attenzione dalle sirene provenienti dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, mercati notoriamente pronti a investimenti faraonici.

La Fiorentina, dal canto suo, ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di concedere sconti sul cartellino del giocatore. E, soprattutto, non vede di buon occhio l’inserimento di contropartite tecniche. Un nome che è circolato, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è quello di Filippo Terracciano, che il Milan starebbe pensando di inserire nell’affare. Ma a Firenze, è chiaro, servirà ben più di un semplice sondaggio o di una proposta di scambio per aprire le porte e avviare una vera trattativa per un giocatore considerato così importante. Il campanello ha suonato, ma per il momento, Moise Kean resta a Firenze.