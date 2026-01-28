Mercato Milan, il Bournemouth prepara il riscatto di Jimenez: ecco quando guadagnano i rossoneri

Mercato Milan, Jimenez sempre più vicino al definitivo addio ai rossoneri: il Bournemouth prepara il riscatto. Le cifre

Il futuro di Alex Jimenez sarà ancora in Premier League, con il Bournemouth ormai pronto a blindare il giovane talento spagnolo. Dopo l’ottimo rendimento mostrato nella prima parte di stagione, le “Cherries” hanno sciolto ogni riserva: il club inglese eserciterà il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il direttore sportivo Tiago Pinto ha già comunicato agli agenti del classe 2005 la volontà di acquisire il cartellino a titolo definitivo, convinto di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse da rivendere a cifre astronomiche nel prossimo futuro.

Per il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante la perdita tecnica, si tratta di un’operazione finanziaria di grande successo. Il club rossonero, dopo aver già incassato 2 milioni per il prestito oneroso la scorsa estate, si appresta a registrare una robusta plusvalenza a bilancio. Tuttavia, non l’intera cifra del riscatto rimarrà in via Aldo Rossi: secondo gli accordi presi in precedenza, il 50% della somma dovrà essere versato nelle casse del Real Madrid, che aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo.

Mercato Milan, la plusvalenza e il piano di Tiago Pinto

Il Bournemouth vede in Jimenez l’ennesimo capolavoro di scouting e gestione economica, seguendo le orme di operazioni record già concluse recentemente. «A Bournemouth sono convinti di realizzare nel giro di 1-2 anni una mega-cessione da Alex» si legge su Tuttosport, ricordando come i profitti derivanti dai vari Huijsen e Semenyo abbiano garantito agli inglesi entrate per ben 135 milioni di euro. Per il Milan, incassare complessivamente 12 milioni di euro per un giovane resta comunque un ottimo affare per finanziare i prossimi colpi di mercato.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: cresce l’ipotesi Kovacic per giugno. Tare non molla Goretzka, si lavora al rinnovo di Loftus