Mercato Milan, sondaggio per un difensore della Premier League: Moretto svela così tutti i dettagli

Mercato Milan, Moretto parla così dell’interesse rossonero per un difensore della Premier League: ecco tutti i dettagli

Il mercato invernale del Milan si accende improvvisamente con un nome di assoluto spessore internazionale. Nelle ultime ore, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club rossonero ha avviato i primi contatti per Nathan Aké, difensore olandese del Manchester City. Un profilo che garantirebbe esperienza e duttilità al reparto arretrato di Massimiliano Allegri, ma l’operazione si presenta tutt’altro che semplice.

Il Milan ha effettuato dei sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità economica del colpo, cercando di capire se esistano i margini per un trasferimento lampo prima della chiusura della sessione. Tuttavia, gli ostacoli non mancano: l’ingaggio del classe 1995 è decisamente elevato e il Manchester City sta facendo i conti con una rosa corta a causa di diversi infortuni, il che rende Guardiola restio a privarsi di un elemento così affidabile.

Mercato Milan, le difficoltà della trattativa

Nonostante le complicazioni, la dirigenza rossonera non molla la presa. «Nelle ultime ore ci sono stati contatti e dei sondaggi per capire la fattibilità nei numeri dell’operazione» ha spiegato Moretto, sottolineando come il club stia cercando di capire se Aké possa diventare un’occasione last minute. Il Milan monitora la situazione con attenzione, pronto ad approfittare di eventuali aperture degli inglesi per regalare ad Allegri il rinforzo tanto atteso.

