Mercato Milan, Tare ha le idee chiare: triplo colpo impostato per l’estate e strategia delineata

Mercato Milan, i rossoneri, con l’obiettivo della Champions League in testa, stanno già pianificando le mosse per l’estate

Con l’arrivo di Niclas Füllkrug a gennaio per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera ha già spostato il mirino sulla prossima estate. L’obiettivo è chiaro: costruire una corazzata per il ritorno in Champions League puntando su occasioni di mercato monumentali e rinnovi strategici.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono tre i nomi che infiammano i sogni di Igli Tare e della proprietà RedBird per la stagione 2026/2027.

Mercato Milan, la lista della spesa: un top per reparto

Il Milan sta pianificando un colpo per ogni settore, sfruttando scadenze contrattuali che potrebbero cambiare gli equilibri della Serie A:

Attacco – Dusan Vlahovic (Juventus): È il sogno proibito. Il serbo è in scadenza a giugno 2026 e i contatti tra il suo agente, Darko Ristic, e Tare sarebbero già in fase avanzata per un clamoroso approdo a parametro zero.

Centrocampo – Leon Goretzka (Bayern Monaco): Anche il gigante tedesco è in scadenza 2026. Nonostante il forte pressing dell'Atletico Madrid per averlo subito, il Milan spera di convincerlo ad aspettare giugno per diventare il nuovo leader della mediana rossonera.

Difesa – Mario Gila (Lazio): A differenza degli altri due, lo spagnolo scade nel 2027. Il Milan è pronto a investire circa 20 milioni di euro in estate, nonostante la concorrenza dell'Inter e la clausola del 50% in favore del Real Madrid.

Blindare la porta: il rinnovo di Maignan

Oltre agli acquisti, la priorità assoluta di gennaio resta il prolungamento del “capitano aggiunto”. Mike Maignan, pilastro della miglior difesa del campionato (solo 17 gol subiti finora), è a un passo dal rinnovo:

L’accordo prevede un’estensione fino al 2031 con un ingaggio che salirà a circa 5,7-7 milioni di euro annui (bonus inclusi), equiparandolo a Rafael Leao come giocatore più pagato della rosa.