Mercato Milan, Idzes nome nuovo per la difesa e il dilemma di Gimenez: gennaio resta un bivio cruciale per Allegri

Mercato Milan, il nuovo nome Idzes per la difesa, ma Allegri preferisce Thiago Silva: il destino del reparto offensivo dipende dall’addio di Gimenez

Il Milan inizia a delineare le sue mosse per il prossimo mercato di gennaio, con la dirigenza che si muove su due fronti cruciali: difesa e attacco. Secondo quanto rivelato da Claudio Raimondi a SportMediaset XXL, spunta un nuovo nome per la retroguardia rossonera: si tratta di Jay Idzes, difensore indonesiano classe 2000 in forza al Sassuolo, acquistato in estate dal Venezia per 8 milioni di euro. Gli osservatori del Diavolo stanno monitorando e valutando l’ex veneziano con grande attenzione da diverso tempo.

Mercato Milan, idea Idzes in difesa ma Allegri vuole Thiago Silva

Idzes potrebbe essere il grande obiettivo per la difesa a gennaio, ma la sua giovane età si scontra con il desiderio di Massimiliano Allegri, che opterebbe per un profilo più pronto e di grande esperienza, come il sempreverde Thiago Silva. La scelta tra un investimento sul futuro e l’esperienza immediata sarà un bivio cruciale per il reparto arretrato.

Parallelamente, è in bilico la permanenza in rossonero di Santiago Gimenez. Nonostante gli agenti continuino a ribadire che il loro assistito non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan, il messicano rischia di trovare pochissimo spazio d’ora in avanti. Con l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Diavolo giocherà solo una gara alla settimana, e nelle gerarchie di Allegri, Gimenez parte dietro a Leao e Pulisic.

La sua situazione è seguita con interesse da due club di Premier League, Leeds e West Ham. Il suo addio sarebbe la chiave di volta per l’attacco: Raimondi ha chiarito che il Milan tornerà sul mercato per prendere un nuovo attaccante solo e soltanto in caso di partenza di Gimenez. I nomi sul taccuino restano Fullkrug, Mateta e, soprattutto, Mateo Pellegrino del Parma.