Mercato Milan, nuovi contatti per Goretzka: al giocatore piace il progetto rossonero! Tare tenta un altro colpo “alla Modric”. Ecco le condizioni

Mercato Milan, Tare tenta un altro colpaccio e prosegue nei contatti per Goretzka: ecco le condizioni per l'arrivo in rossonero

Il Milan ha deciso di rompere gli indugi per quello che potrebbe essere il colpo dell’estate. Nelle ultime ore, la dirigenza rossonera ha intensificato i rapporti con l’agenzia Roof per sondare la disponibilità di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, nato a Bochum nel 1995, è in scadenza di contratto il prossimo luglio e rappresenta l’obiettivo numero uno per innalzare il livello qualitativo della mediana di Massimiliano Allegri. L’idea del ds Igli Tare è chiara: portare a Milanello un altro leader carismatico dopo l’innesto vincente di Luka Modric.

Mercato Milan, gradimento tedesco e concorrenza internazionale

Dalle prime schermaglie è emerso un dato fondamentale: «Il nazionale tedesco ha espresso il proprio gradimento al progetto Milan». Un segnale forte che mette i rossoneri in una posizione di vantaggio psicologico, nonostante la strada sia ancora in salita. La concorrenza è infatti agguerrita: il Tottenham si è mosso per primo in Premier League, mentre in Spagna sia l’Atletico Madrid che il Barcellona hanno già chiesto informazioni dettagliate agli agenti del giocatore, che compirà 31 anni il prossimo 6 febbraio.

Nonostante i parametri economici dei competitor siano elevati, il Milan non si sente tagliato fuori. Nei colloqui recenti, la società ha valutato le richieste d’ingaggio di Goretzka considerandole compatibili con il proprio budget, a patto che il giocatore accetti di venire incontro alle possibilità del club. Resta però da scavalcare lo scoglio delle commissioni, aspetto su cui via Aldo Rossi è storicamente intransigente: «Non si transige rispetto alle richieste a doppia cifra» trapela dall’ambiente rossonero. Se si troverà la quadra economica, Allegri potrà contare su un rinforzo di caratura mondiale per tornare a dominare in Serie A.

