Mercato Milan, dalla Spagna arriva l’indiscrezione: «I rossoneri si affrettano per l’acquisto di Gila». Tutti i dettagli e le cifre

Mercato Milan, i rossoneri puntano forte su Gila e dalla Spagna giungono nuovi dettagli sull’affare con la Lazio

Il Milan di Massimiliano Allegri guarda già alla prossima stagione per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato da «Diario AS», il club rossonero e la Lazio starebbero finalizzando un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mario Gila a partire dal prossimo giugno. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 20 milioni di euro, una cifra che testimonia la grande crescita del centrale spagnolo sotto la guida di Baroni. Gila, arrivato a Roma proprio dalla cantera dei “Blancos”, si è imposto come uno dei difensori più veloci e affidabili dell’intero campionato.

Un dettaglio fondamentale della trattativa riguarda però la suddivisione della somma. Il Real Madrid, infatti, detiene ancora il 50% sulla futura rivendita del calciatore: questo significa che, dei 20 milioni versati dal Milan, ben 10 finiranno direttamente nelle casse del club di Florentino Perez. Nonostante questo vincolo economico, la Lazio sembra intenzionata a dare il via libera all’operazione per realizzare una plusvalenza importante e reinvestire sul mercato, mentre il Milan si assicurerebbe un profilo giovane e già pronto per i palcoscenici della Champions League.

Mercato Milan, Allegri e il nuovo muro difensivo

L’innesto di Mario Gila rappresenterebbe un tassello fondamentale per la visione tattica di Allegri. Il tecnico livornese apprezza molto la capacità di recupero e l’aggressività dello spagnolo, caratteristiche che ben si integrerebbero con la fisicità di Tomori e l’esperienza di Gabbia. Con il possibile arrivo di Gila e il sondaggio in corso per Dragusin, il Milan punta chiaramente a costruire una difesa impermeabile per le prossime stagioni. Resta ora da capire se la fumata bianca definitiva arriverà già nelle prossime ore o se i club attenderanno la fine del campionato per ufficializzare il passaggio di consegne.

