Mercato Milan, Schira svela nuovi dettagli sull’interesse per Gila: «Discorsi positivi con i rossoneri, ecco quanto chiede la Lazio»

Mercato Milan, il difensore spagnolo è pronto a lasciare la Lazio: il prezzo è fissato e il Real Madrid osserva interessato

Il mercato del Milan si infiamma con un nuovo obiettivo per la difesa di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Mario Gila, difensore centrale protagonista di un’ottima crescita con la maglia della Lazio. Il calciatore spagnolo sarebbe ormai pronto a cambiare aria nella prossima finestra estiva e i primi dialoghi tra le parti sono stati definiti positivi. Per Allegri si tratterebbe di un innesto di qualità e rapidità, ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice dal punto di vista economico. La Lazio di Claudio Lotito valuta il cartellino di Gila non meno di 20 milioni di euro. Una cifra importante, giustificata anche da una clausola particolare: il Real Madrid, club in cui il difensore è cresciuto, vanta infatti il 50% sulla futura rivendita. «La Lazio chiede 20 milioni per poter incassare una cifra congrua», spiegano i rumors di mercato, poiché metà del ricavato dovrà volare verso la Spagna. Il Milan continua a lavorare sottotraccia per trovare l’intesa e abbassare le pretese biancocelesti.

Mercato Milan, strategie difensive per la squadra del futuro

L’interesse per Gila conferma la volontà del club di Via Aldo Rossi di investire su profili giovani ma già pronti per il palcoscenico della Serie A. Con la permanenza di Maignan ormai blindata, la dirigenza vuole ora regalare ad Allegri una colonna difensiva affidabile. Il profilo dello spagnolo convince tutti per personalità e senso della posizione, doti che lo hanno reso uno dei migliori della Lazio in questa stagione. Se il Milan riuscirà a trovare la quadra economica, il colpo Gila potrebbe diventare il primo tassello della nuova difesa rossonera.

