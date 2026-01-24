Mercato Milan, Gila obiettivo caldissimo! Scende in campo Furlani, dialogo costruttivo con Lotito

Mercato Milan, Giorgio Furlani ha avviato un dialogo diretto con Claudio Lotito per il passaggio in rossonero di Mario Gila

Il mercato difensivo del Milan si accende improvvisamente con un colpo di scena diplomatico. Mentre la squadra è concentrata sulla sfida all’Olimpico, i vertici societari si muovono ai massimi livelli per regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo richiesto. Giorgio Furlani ha deciso di prendere in mano personalmente la situazione per portare in rossonero Mario Gila.

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, l’Amministratore Delegato rossonero ha sfruttato l’occasione di Lazio-Como per incontrare Claudio Lotito e intavolare una trattativa serrata.

Mercato Milan, la trattativa per Gila: ballano 5 milioni

Il faccia a faccia tra Furlani e Lotito ha permesso di definire i contorni economici dell’operazione, evidenziando però una distanza che le parti cercheranno di colmare nelle prossime ore:

La richiesta della Lazio: Lotito non fa sconti per il difensore spagnolo e ha fissato il prezzo a 16 milioni di euro . Una valutazione figlia della crescita costante del giocatore e della sua conoscenza del calcio italiano, requisito fondamentale per Allegri.

L'offerta del Milan: Il club di via Aldo Rossi ha messo sul piatto 11 milioni di euro. Al momento c'è un gap di 5 milioni tra domanda e offerta, ma il clima tra le parti è descritto come costruttivo.

Volontà di chiudere: Nonostante la distanza economica, il fatto che Furlani si sia mosso in prima persona testimonia quanto il Milan consideri Gila l'obiettivo prioritario per completare il reparto arretrato insieme a Pavlovic, Gabbia e Tomori.

Strategia 2026: Gila il profilo ideale

Mario Gila, 25 anni, rappresenta per il Milan l’investimento perfetto: giovane ma già esperto, veloce e tatticamente disciplinato. Sarebbe l’alternativa di lusso che permetterebbe a De Winter di crescere con meno pressione e garantirebbe ad Allegri la serenità necessaria per la rincorsa Scudetto.