Mercato Milan, perché i rossoneri sondano Gatti? I numeri del “fedelissimo” di Allegri

Mercato Milan, i rossoneri sondano il terreno per Federico Gatti: il difensore della Juventus “fedelissimo” di Allegri

L’accostamento di Federico Gatti al mercato del Milan non è un semplice rumor, ma la logica conseguenza del legame tecnico e umano instauratosi con Massimiliano Allegri durante il biennio condiviso alla Juventus. È stato proprio il tecnico livornese a lanciare definitivamente il difensore ex Frosinone nel grande calcio, trasformandolo da scommessa della Serie B a pilastro della retroguardia bianconera.

Sotto la gestione Allegri, Gatti ha collezionato numeri di rilievo che ne hanno evidenziato la crescita costante. Nella stagione 2023/24, è stato uno dei difensori più utilizzati, mettendo a referto oltre 30 presenze e dimostrando una dote rara per un centrale: il vizio del gol. Le sue 4 reti stagionali (spesso decisive nei minuti finali, la celebre “Zona Gatti”) hanno incarnato perfettamente lo spirito resiliente richiesto dal suo allenatore. Allegri ne ha sempre apprezzato la ferocia agonistica e la capacità di difendere “di reparto”, doti che oggi mancano a un Milan apparso troppo fragile dietro.

Mercato Milan, Perché il Allegri punta su di lui?

Il motivo dell’interesse rossonero risiede nella necessità di Allegri di avere un “fedelissimo” in campo, capace di trasmettere i suoi concetti tattici a un gruppo che sta faticando a recepirli. Gatti conosce a memoria i movimenti della difesa a tre o a quattro del tecnico e garantirebbe quella fisicità nei duelli aerei che è attualmente il punto debole del Diavolo.

Il DS Igli Tare vede in lui l’investimento ideale: un calciatore nel pieno della maturità, con esperienza internazionale e già svezzato dalle pressioni di un grande club. Con il passaggio di Allegri sulla panchina rossonera, il nome di Gatti rappresenta la prima scelta per ridare solidità e leadership a una difesa che incassa troppi gol.