Mercato Milan, Allegri chiede un difensore: Tare ha tre nomi sulla lista. Ecco i profili seguiti

Mercato Milan, Allegri ha chiesto espressamente un difensore: ecco tutti i nomi sulla lista di Igli Tare

Il mercato del Milan entra nel vivo della fase operativa. Conclusa l’operazione per Niclas Füllkrug, atteso ufficialmente dopo le visite mediche, la società si sta concentrando sulle richieste di Max Allegri. Il tecnico toscano è stato categorico: per competere ai massimi livelli serve un nuovo innesto in difesa che conosca bene le dinamiche della Serie A e sia pronto a vestire una maglia da titolare. Tramontata definitivamente l’ipotesi di un ritorno di Thiago Silva, il club ha messo nel mirino tre profili di spessore internazionale.

In cima alla lista dei desideri, secondo Sky Sport, ci sarebbe Milan Skriniar. Lo slovacco, ex pilastro dell’Inter, ha ritrovato smalto al Fenerbahce dopo la parentesi opaca al PSG, diventando rapidamente il capitano del club turco. Riportarlo a Milano sponda rossonera sarebbe un colpo a sensazione, sebbene la trattativa con i gialloblù di Istanbul si preannunci complessa a causa dell’importanza centrale che il difensore ha assunto nella sua nuova squadra.

Mercato Milan, La pista bianconera e l’opzione internazionale

Le alternative portano a nomi altrettanto noti. Resta vivo l’interesse per Federico Gatti, un vero pupillo di Allegri che però sembra destinato a restare alla Juventus, nonostante un leggero calo nelle gerarchie dell’ultimo periodo. Più intrigante è la pista che porta a Eric Dier, attualmente al Monaco. L’inglese, con un passato tra Tottenham e Bayern Monaco, è l’unico dei tre a non aver mai militato in Italia, ma la sua duttilità tattica come difensore e centrocampista lo rende un profilo estremamente appetibile per completare la rosa del Diavolo.