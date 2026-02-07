Mercato Milan, Gatti resta il primo nome sulla lista di Allegri: ecco l’alternativa per la difesa rossonera

Mercato Milan, Gatti resta il preferito di Allegri per la difesa rossonera: ecco l’alternativa di Tare. Tutti i dettagli

Mentre la squadra è concentrata sulla conquista di un posto nella prossima Champions League, la dirigenza rossonera si è già attivata per la sessione estiva. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva su tre fronti, e la priorità assoluta di Massimiliano Allegri è l’innesto di un difensore di esperienza e affidabilità. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Federico Gatti.

Mercato Milan, il piano di Tare e il pupillo di Allegri

Il direttore sportivo Tare sta valutando diverse opzioni per accontentare le richieste del tecnico. Sebbene si segua con attenzione la pista che porta a Mario Gila, è il difensore della Juventus a rappresentare il vero obiettivo per il salto di qualità. «Se Gatti non si sblocca» la trattativa potrebbe farsi serrata, dato che il centrale è da tempo un vero e proprio «pupillo di Massimiliano Allegri», che lo ritiene perfetto per guidare la retroguardia del suo Milan.

L’esigenza di rinforzare il reparto arretrato nasce dalla necessità di aggiungere fisicità e leadership. Il tecnico toscano ha chiesto profili pronti subito, evitando scommesse a lungo termine. Gatti garantirebbe quella solidità necessaria per reggere il ritmo delle competizioni internazionali. La dirigenza di via Aldo Rossi è pronta a muoversi con decisione, consapevole che per competere ai massimi livelli serviranno innesti di spessore in ogni reparto.

