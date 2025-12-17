Mercato Milan, Fullkrug ma non solo. Sulla lista di Tare ci sono anche questi nomi: ecco quali

Mercato Milan, i rossoneri puntano a un nuovo attaccante. C’è Fullkrug ma non solo sulla lista di Tare: ecco tutti i nomi

Il Milan ha fretta di consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo richiesto per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Igli Tare è in contatto costante con il West Ham per definire il passaggio di Niclas Füllkrug in rossonero. La strategia è chiara: il club inglese sembra disposto ad accettare condizioni molto vantaggiose, aprendo all’ipotesi di un prestito gratuito con l’inserimento di un diritto di riscatto già fissato per il prossimo giugno.

Sotto il profilo economico, l’operazione appare sostenibile. Acquistato nel 2024 per 27 milioni di euro, il centravanti tedesco peserà sulle casse londinesi per circa 13,5 milioni la prossima estate. Questa cifra rappresenta la base su cui i due club stanno discutendo per trovare la quadra definitiva. La sensazione generale è che la fumata bianca sia ormai imminente, con il giocatore pronto a sbarcare a Milanello già per l’inizio del nuovo anno.

Mercato Milan, Le alternative sul tavolo: da Zirkzee al ritorno di Icardi

Nonostante la corsia preferenziale per Füllkrug, il Milan non smette di monitorare altre piste per evitare di farsi trovare impreparato. Sullo sfondo rimangono i nomi di Joshua Zirkzee, profilo tecnico molto gradito, e l’ipotesi suggestiva legata a Mauro Icardi, che rappresenterebbe un ritorno di fiamma per il campionato italiano. Più defilata la posizione di Pellegrino, ma la priorità assoluta resta il bomber tedesco, considerato l’innesto ideale per l’immediato.