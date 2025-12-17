Mercato Milan, Fullkrug in pole per l’attacco: ma i numeri non mentono. Il tedesco ha fatto peggio di Gimenez nel 2025

Mercato Milan, Fullkrug resta il primo nome della lista. L’attaccante tedesco, però, ha numeri peggiori di Gimenez: il dato

Il Milan è pronto a tornare sul mercato per risolvere il rebus del centravanti. A un anno dai grandi investimenti estivi, la dirigenza sta stringendo i tempi per Niclas Füllkrug, classe ’93 attualmente in forza al West Ham. L’operazione si profila come un prestito strategico, volto a fornire a Massimiliano Allegri una punta centrale pura già dai primi giorni di gennaio. Il tedesco, reduce da una prima parte di stagione difficile a Londra a causa di uno strappo muscolare, cerca a Milano il rilancio per non perdere il treno del Mondiale.

L’innesto di Füllkrug nasce da un’esigenza tattica precisa: aggiungere peso in area di rigore. Sebbene il club abbia investito massicciamente su Nkunku (oltre 40 milioni tra parte fissa e bonus), il francese non possiede le caratteristiche del centravanti classico alla Giroud, profilo che il Milan insegue ormai dalla scorsa estate per dare profondità e fisicità alla manovra.

Mercato Milan, Numeri e dubbi: il confronto impietoso con Santiago Gimenez

Il profilo di Füllkrug, tuttavia, non è privo di incognite. Da quando è sbarcato in Premier League, il tedesco è rimasto a secco di gol e ha collezionato appena tre reti in venti presenze nella stagione precedente, pesantemente condizionato da infortuni al tendine d’Achille e alla coscia. Paradossalmente, persino il rendimento del finora deludente Santiago Gimenez — attualmente ai box per operazione — appare superiore: nell’anno solare 2025, il messicano ha messo a segno 13 reti contro le sole due del tedesco. Il Milan punta dunque sulla voglia di riscatto di un veterano, sperando che i numeri possano essere smentiti dal campo.