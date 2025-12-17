Mercato Milan, dalla Germania arriva l’indiscrezione: offerta ufficiale per Fullkrug! Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, dalla Germania annunciano un’offerta ufficiali al West Ham per Fullkrug. Ecco tutti i dettagli e la formula

Il Milan ha deciso di passare all’azione per regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo offensivo tanto atteso. Secondo quanto rivelato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, la dirigenza rossonera ha presentato ufficialmente la propria offerta al West Ham per Niclas Füllkrug. La proposta messa sul tavolo da via Aldo Rossi prevede la formula del prestito con diritto di riscatto per l’attaccante classe 1993, profilo individuato per garantire esperienza e fisicità immediata al reparto avanzato, specialmente dopo la notizia dell’operazione di Santiago Giménez.

Mercato Milan, la risposta del West Ham

La risposta del club londinese non si è fatta attendere, sebbene la trattativa sia ancora in una fase di valutazione interna. Gli Hammers, pur aprendo alla cessione, starebbero spingendo per modificare le condizioni dell’accordo: la volontà degli inglesi è infatti quella di inserire l’obbligo di riscatto, così da garantirsi la certezza della vendita definitiva al termine della stagione. Resta da capire se il Milan, vincolato dalle linee guida sui prestiti citate recentemente anche da Pellegatti, deciderà di venire incontro alle richieste del West Ham o se continuerà a trattare sulla base del diritto.

Sullo sfondo non va sottovalutata la concorrenza internazionale. Il Wolfsburg rimane infatti molto interessato al calciatore e osserva con attenzione l’evolversi dei contatti tra Milano e Londra, pronto a inserirsi qualora l’intesa tra i rossoneri e gli inglesi dovesse sfumare a causa del mancato accordo sulla formula. Le prossime ore saranno decisive per capire se Füllkrug sarà davvero il nuovo riferimento offensivo del Diavolo per la seconda parte di stagione.