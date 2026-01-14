Mercato Milan, il Galatasaray punta forte su Fofana: ecco la risposta del giocatore. Tutti i dettagli

Mercato Milan, il club turco insiste per il centrocampista di Allegri, mentre la Juventus sfida i rossoneri per l’attaccante

Il mercato del Milan entra in una fase calda, specialmente per quanto riguarda i possibili movimenti in uscita. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato-L’Originale, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Youssouf Fofana. Il club turco sta spingendo con forza per convincere il mediano francese a trasferirsi a Istanbul già in questa sessione invernale, ma al momento il giocatore non ha ancora aperto alla destinazione, preferendo restare a disposizione di Massimiliano Allegri per la corsa scudetto contro l’Inter di Chivu.

Mercato Milan, sfida alla Juventus per Mateta

Parallelamente, si complica una delle piste seguite dai rossoneri per rinforzare il reparto avanzato. Jean-Philippe Mateta, possente centravanti del Crystal Palace da tempo accostato al Milan, è finito concretamente nel mirino della Juventus. I bianconeri hanno già avviato i primi contatti per raccogliere informazioni sul calciatore, trovando però una valutazione molto alta da parte degli inglesi, che chiedono tra i 30 e i 35 milioni di euro.

L’operazione ha già ricevuto il via libera tecnico di Luciano Spalletti, e ora resta da capire se la Juventus deciderà di affondare il colpo subito, superando la concorrenza rossonera. Per il Milan di Allegri, la priorità resta blindare i propri pezzi pregiati come Fofana, ma l’inserimento prepotente dei bianconeri su obiettivi comuni come Mateta obbliga la dirigenza milanista a rapide riflessioni per non restare spiazzata negli ultimi giorni di mercato.

