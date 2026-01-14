Como Milan, Allegri ha scelto la formazione titolare: ecco chi ci sarà al fianco di Leao. Le ultime

Como Milan, Allegri ha scelto chi farà coppia con Leao in avanti. Ecco la formazione rossonera che scenderà in campo domani

Il Milan si prepara alla delicata trasferta contro il Como con una lista di indisponibili che obbliga Massimiliano Allegri a ridisegnare la difesa. Oltre alla lungodegenza di Gimenez, i rossoneri dovranno fare a meno di Pavlovic: il difensore serbo è stato costretto al forfait a causa di nove punti di sutura in testa, rimediati dopo un duro scontro di gioco nell’ultimo match contro la Fiorentina. Una defezione pesante che costringerà il tecnico livornese a puntare su De Winter, dirottato nel ruolo di braccetto sinistro per completare il pacchetto arretrato insieme al rientrante Tomori e a Gabbia.

La nota lieta di giornata arriva però dal reparto offensivo e riguarda le condizioni di Niclas Füllkrug. Nonostante l’infrazione alla falange del piede subita a Firenze, l’attaccante tedesco ha dimostrato un grande spirito di sacrificio allenandosi a Milanello. La sua presenza non è più un miraggio: se il provino decisivo di domattina darà esito positivo, il centravanti siederà regolarmente in panchina per offrire un’alternativa a partita in corso.

Como Milan, le rotazioni di Allegri e il ballottaggio sulla fascia destra

In vista della sfida di domani, Allegri ha intenzione di rilanciare dal primo minuto i titolarissimi che hanno riposato al Franchi. Il centragampo tornerà a essere guidato dalla qualità di Modric, supportato dai polmoni di Fofana e dalla fisicità di Rabiot. Sulle corsie esterne, spazio a Bartesaghi a sinistra, mentre a destra crescono le quotazioni di Saelemaekers, attualmente favorito su Loftus-Cheek per garantire maggiore equilibrio tattico alla manovra rossonera.

In attacco, le indicazioni che arrivano da Peppe Di Stefano per Sky Sport confermano il tandem composto da Nkunku e Leão. Come riportato dall’inviato: «Nkunku è il preferito di Allegri per affiancare il portoghese, con Pulisic pronto a subentrare a gara in corso». Per il Milan si tratta di un bivio fondamentale: vincere per restare in scia all’Inter di Cristian Chivu e dimostrare che l’emergenza infortuni non può frenare la corsa verso lo Scudetto.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l'impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

