Como Milan, i precedenti vedono i rossoneri in vantaggio: ecco il dato sul match di domani

Como Milan, i precedenti alla vigilia del match di Serie A: la tradizione è a favore dei rossoneri di Allegri. Ecco il dato

La sfida tra Como e Milan è diventata, in questa stagione 2025/2026, uno dei match più interessanti del panorama italiano. Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, il “Diavolo” ha ritrovato una solidità difensiva d’altri tempi, lottando punto su punto per il primato. Dall’altra parte, il Como si sta confermando come la vera sorpresa del campionato, stabilmente nelle zone alte della classifica e capace di imporre il proprio gioco contro chiunque tra le mura amiche del Sinigaglia.

Negli ultimi incroci della stagione 2024/2025, il Milan è sempre riuscito a spuntarla, pur soffrendo. La gara d’andata a Como terminò 1-2 per i rossoneri, con una rimonta firmata da Théo Hernández e Rafael Leão dopo il vantaggio iniziale di Diao. Anche il ritorno a San Siro vide il Milan imporsi per 2-1, grazie alle reti di Pulisic e Reijnders, nonostante un’ottima prestazione degli uomini di Fàbregas che erano passati in vantaggio con Da Cunha.

Como Milan, i precedenti storici: una tradizione favorevole al Diavolo

Storicamente, il Milan ha quasi sempre avuto la meglio nei confronti diretti. Prima del ritorno del Como in Serie A lo scorso anno, gli ultimi precedenti risalivano alla stagione 2002/2003, quando i rossoneri vinsero entrambi i match con un punteggio complessivo di 4-1. Il dato che balza all’occhio è la capacità dei milanesi di segnare almeno due gol in tutti gli ultimi quattro scontri ufficiali contro i lariani, una statistica che Allegri spera di confermare per mantenere il passo dell’Inter.

Tuttavia, il Como del 2026 è una squadra profondamente diversa dal passato. La crescita di talenti come Nico Paz e la solidità del gruppo hanno reso il Sinigaglia un campo difficilissimo da espugnare. Per il Milan di Allegri, questa trasferta rappresenta il classico esame di maturità: una partita da gestire con pazienza e cinismo, cercando quel guizzo dei suoi campioni per scardinare l’organizzazione tattica lariana e portare a casa tre punti pesantissimi in chiave scudetto.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.