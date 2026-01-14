Infortunio Camarda, stop per il talento del Lecce in prestito dal Milan: a rischio il match contro i rossoneri? Le ultime sulle sue condizioni. Il comunicato

Infortunio Camarda, stop per il talento del Lecce in prestito dal Milan: a rischio il match contro i rossoneri? Il comunicato sulle sue condizioni

Niente da fare per Francesco Camarda. Il giovane talento dell’attacco del Lecce, già costretto al forfait in extremis nella scorsa giornata contro il Parma, non sarà a disposizione nemmeno per il delicato match odierno contro l’Inter e lo scontro contro il Milan club proprietario del suo cartellino. Le speranze di Eusebio Di Francesco, allenatore dei salentini, si sono infrante dopo il consulto ortopedico effettuato a Milano, che ha chiarito definitivamente il quadro clinico.

Gli accertamenti hanno confermato un trauma contusivo alla spalla destra. Nessuna lesione grave, ma la prudenza è d’obbligo: per Camarda è stato stabilito uno stop forzato di circa 15 giorni, con conseguente esclusione dalla sfida contro i Inter guidati da Cristian Chivu e dal Milan che attenderà il Lecce proprio il prossimo 18 gennaio. Il classe 2008 dovrà osservare un periodo di riposo assoluto, prima di poter rientrare gradualmente in gruppo.

Un’assenza pesante per il Lecce, che perde una risorsa importante nel momento clou della lotta salvezza. Lo staff medico monitorerà l’evoluzione giorno per giorno, con l’obiettivo di evitare ricadute e restituire l’attaccante al tecnico nelle migliori condizioni possibili.

IL COMUNICATO – «Francesco Camarda si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra e gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo»

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.