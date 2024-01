Mercato Milan, novità su Felipe Anderson: l’agente ha incontrato questo club. Le ultimissime sulle mosse dei rossoneri

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan riguardanti nello specifico Felipe Anderson. Come riportato dal Corriere dello Sport, è al momento tutto fermo per il rinnovo del brasiliano con la Lazio.

Questo ha acceso gli interessi di altri club anche italiani tra cui proprio Milan e Juventus. La pista più calda al momento è proprio quella bianconera: ci sarebbero stati già due incontri tra la sorella-agente del ragazzo e Giuntoli.