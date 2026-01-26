Mercato Milan, Dragusin può essere un occasione ‘last minute’. I dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sessione invernale di calciomercato sta per chiudere i battenti, ma le ultime ore promettono scintille, specialmente attorno al nome di Radu Dragusin, il possente difensore centrale rumeno classe 2002 dotato di una fisicità straripante. Attualmente in forza al Tottenham, il calciatore è scivolato ai margini del progetto tecnico degli Spurs guidati da Thomas Frank, il manager danese noto per il suo calcio propositivo che però non sembra vedere il giovane ex Genoa nel proprio scacchiere titolare.

Il Napoli irrompe su Dragusin: la situazione

Secondo le indiscrezioni rilanciate da esperti di mercato come Fabrizio Romano e Matteo Moretto (Fonte: Fabrizio Romano/Matteo Moretto), il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio concreto. I Partenopei cercano un rinforzo fisico per la difesa e Dragusin, che ha giocato solo 6 minuti totali dopo il rientro dall’infortunio al crociato, ha espresso il desiderio di tornare in Italia.

La strategia del Milan: le mosse di Igli Tare

Inizialmente, anche i rossoneri si erano mossi per sondare il terreno. Tuttavia, la strategia del Diavolo è cambiata sotto la nuova direzione di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente albanese celebre per il suo fiuto infallibile nel mercato internazionale. Tare, in sinergia con la proprietà, ha deciso di virare con decisione su Mario Gila, il difensore spagnolo della Lazio agile e moderno, considerato più funzionale alle esigenze immediate del club.

Il parere di Massimiliano Allegri e il futuro della difesa

A dare il via libera a questa scelta strategica è stato Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese maestro degli equilibri tattici, che predilige difensori capaci di integrarsi rapidamente nel suo sistema di gioco basato sulla solidità e sulla lettura dei momenti. Per Allegri, la priorità del club meneghino era un profilo con caratteristiche diverse da quelle del centrale rumeno, portando così il Milan a defilarsi dalla corsa.

Mentre il Napoli tenta l’affondo decisivo, i rossoneri si godono la nuova programmazione tecnica. Il lavoro di Igli Tare dietro la scrivania e la gestione di Allegri sul campo stanno delineando un Milan estremamente pragmatico sul mercato, pronto a colpire solo su obiettivi mirati.