Mercato Milan, Dragusin può arrivare in rossonero ma c’è un ostacolo: ecco cosa chiede il Tottenham

Mercato Milan, Dragusin avanza come profilo per la difesa ma il Tottenham non fa sconti: le ultime sulla trattativa

Il Milan di Massimiliano Allegri vuole chiudere il mercato invernale con un botto in difesa. Dopo aver regalato al tecnico il peso offensivo di Niclas Fullkrug, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino Radu Dragusin. Il centrale classe 2002 è in uscita dal Tottenham, dove sta faticando a trovare spazio sotto la gestione Postecoglou. Per il rumeno si tratterebbe di un ritorno graditissimo in Serie A, un campionato che conosce alla perfezione dopo le esperienze con Juventus, Salernitana e Genoa, fattore che annullerebbe i tempi di adattamento.

La trattativa con gli Spurs è però tutt’altro che in discesa. Il nodo principale resta la formula del trasferimento: il Milan vorrebbe impostare l’affare su una base temporanea, mentre da Londra arrivano segnali di chiusura verso soluzioni che non garantiscano l’incasso immediato o futuro. I rossoneri restano alla finestra, sperando che negli ultimi giorni di questa campagna acquisti la posizione del club inglese possa ammorbidirsi per favorire la partenza del giocatore.

Mercato Milan, l’ostacolo dell’obbligo di riscatto

Il punto di rottura attuale riguarda le condizioni economiche imposte dagli inglesi, che non intendono fare sconti sulla modalità di cessione. «Gli inglesi, infatti, per il momento non aprono al prestito con diritto di riscatto, ma vogliono inserire l’obbligo» sottolinea Tuttosport, spiegando come questa pretesa si scontri con la strategia di via Aldo Rossi. Il Milan non vuole vincolare il proprio budget estivo con un acquisto obbligato, preferendo mantenere la libertà di valutare il rendimento del difensore sul campo prima di investire definitivamente.

