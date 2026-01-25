Mercato Milan, sondaggio in corso per Dragusin: ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri cercano un nuovo difensore e nelle ultime ore si valuta il profilo di Radu Dragusin: i dettagli

Il Milan non si ferma e, nonostante la solidità ritrovata, resta vigile sul calciomercato per cogliere opportunità dell’ultimo minuto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de «Il Giornale», la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con il Tottenham per Radu Dragusin. Il difensore rumeno, classe 2002, sta vivendo una stagione ai margini del progetto degli Spurs, avendo collezionato appena sei minuti in Premier League. La formula proposta dal Milan sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe a Massimiliano Allegri di avere un’alternativa di spessore e già pronta all’uso.

Dragusin non è un nome nuovo per il calcio italiano: il centrale vanta infatti un passato importante con le maglie di Genoa, Salernitana, Sampdoria e soprattutto della Juventus, dove è cresciuto sotto l’ala protettrice proprio di Allegri. «Il giocatore conosce perfettamente i ritmi della Serie A», sottolineano gli esperti, fattore che lo rende il candidato ideale per un inserimento lampo a stagione in corso. Il difensore rumeno porterebbe fisicità e senso della posizione, caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con il sistema difensivo rossonero guidato da Mike Maignan.

Mercato Milan, strategia Allegri: difesa blindata per lo sprint finale

L’interesse per Dragusin conferma la volontà del tecnico livornese di blindare ulteriormente la porta milanista. Con l’incertezza legata ad alcuni infortuni nel reparto arretrato, l’innesto di un giovane già esperto come il rumeno garantirebbe profondità alla rosa in vista dei numerosi impegni tra campionato e coppe. Se l’operazione con il Tottenham dovesse decollare, Allegri riabbraccerebbe un suo ex allievo, pronto a rilanciarlo nel calcio che conta dopo i mesi difficili a Londra. La palla passa ora agli Spurs, che dovranno decidere se lasciar partire il talento classe 2002 per permettergli di ritrovare il minutaggio perduto.

