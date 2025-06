Mercato Milan, Dodò il preferito a destra! Contatti fitti, questo il prezzo fatto dalla Fiorentina

Mercato Milan, il preferito di Allegri come terzino destro è Dodò della Fiorentina: contatti in corso, serve questa cifra

Il Milan si trova di fronte a un calciomercato estivo ricco di sfide e decisioni cruciali, non solo per la fascia sinistra ma anche, e forse soprattutto, per la corsia destra. La questione del terzino destro è diventata una priorità assoluta per la dirigenza rossonera, specialmente alla luce delle considerazioni del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri non considera Alex Jimenez e Alexis Saelemaekers adatti a ricoprire il ruolo di terzino destro nella sua visione tattica. Questa valutazione, unita ai presunti addii di figure di spicco come Kyle Walker e Alessandro Florenzi, rende l’acquisto di un nuovo esterno basso destro una necessità impellente per il Diavolo. Il direttore sportivo Igli Tare è dunque chiamato a un compito arduo ma fondamentale: individuare il profilo giusto per blindare la fascia destra.

E proprio su questo fronte, un nome in particolare sembra essere balzato in cima alla lista dei desideri di Tare: si tratta di Dodô, il talentuoso terzino della Fiorentina. Le indiscrezioni del Corriere dello Sport indicano un interesse concreto del calciomercato Milan per il giocatore brasiliano, un interesse che trova ulteriore fondamento nel suggerimento autorevole di un’autentica leggenda del calcio, l’ex rossonero Cafu, che avrebbe caldamente consigliato l’acquisto di Dodô.

Nato nel 1998, Dodô si è affermato come uno dei migliori terzini destri del campionato italiano. La sua esperienza, maturata anche con la maglia dello Shakhtar Donetsk prima dell’approdo in Serie A, lo rende un profilo di grande spessore internazionale. Nella stagione appena conclusa, il laterale brasiliano ha collezionato ben 46 presenze in tutte le competizioni con la maglia Viola, un dato che testimonia la sua straordinaria continuità di rendimento e la sua importanza all’interno dello scacchiere tattico della Fiorentina.

Nonostante le statistiche offensive non siano state particolarmente eclatanti, con zero gol e sei assist all’attivo, è la solidità difensiva, la costanza e la capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco ad aver catturato l’attenzione del Milan e di Tare. Dodô è un terzino moderno, dotato di velocità, buona tecnica e una grande propensione alla corsa, caratteristiche che lo rendono ideale per il gioco che Allegri intende sviluppare. La sua presenza costante sul campo, unita alla sua affidabilità, lo rende un elemento di grande valore e una garanzia per la fascia destra.

L’operazione per portare Dodô a Milanello si preannuncia complessa, dato il valore del giocatore e l’importanza che riveste per la Fiorentina. Tuttavia, la volontà del Milan di rafforzare in maniera significativa la rosa e la determinazione di Igli Tare nel chiudere questo colpo, lasciano presagire una trattativa intensa. Se l’affare dovesse andare in porto, il Milan si assicurerebbe un terzino destro di primo livello, capace di risolvere una delle questioni più spinose di questo calciomercato e di dare un contributo fondamentale alla squadra di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.