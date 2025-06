Calciomercato Milan, Allegri sogna Dodò! Il tecnico vuole il terzino della Fiorentina ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri sogna Dodò come terzino destro ma prima priorità al centrocampo. Le ultime

Il mercato del Milan, in vista della prossima stagione, si sta infiamando con diverse voci che si rincorrono. Sebbene la priorità assoluta per la dirigenza rossonera in questo momento sia il centrocampo, come confermato da Alfredo Pedullà, un nome che sta prendendo piede per il ruolo di terzino destro è quello di Dodô. Il calciatore brasiliano, attualmente in forza alla Fiorentina, sembra aver catturato l’attenzione di un estimatore di vecchia data: Massimiliano Allegri.

L’interesse del tecnico toscano non è un dettaglio da sottovalutare e suggerisce le grandi qualità di questo giocatore. Ma ciò che rende Dodô un profilo ancora più appetibile per il Milan, al di là delle sue indubbie capacità tecniche e tattiche, è la sua situazione contrattuale. Questo aspetto, infatti, potrebbe consentire ai rossoneri di imbastire un’operazione economicamente vantaggiosa, un fattore sempre cruciale nelle strategie di mercato del club di Via Aldo Rossi.

Dodô, classe 1998, si è dimostrato un terzino moderno, in grado di coniugare una buona fase difensiva con un’ottima propensione offensiva. La sua velocità, la capacità di dribbling e la precisione nei cross lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra che voglia spingere sulle fasce. Nonostante la Fiorentina abbia puntato su di lui, una possibile trattativa potrebbe aprirsi in futuro, soprattutto se il giocatore non dovesse rientrare appieno nei piani del club viola o se ci fossero le condizioni economiche favorevoli per entrambe le parti.

Come sottolineato da Pedullà, il discorso relativo al terzino destro verrà approfondito in un secondo momento, una volta risolte le questioni più urgenti legate al reparto mediano. Tuttavia, il fatto che Dodô sia già “sicuramente tra i nomi” tenuti in considerazione dalla dirigenza milanista è un segnale forte. Ciò significa che il giocatore è già stato monitorato a lungo e che le sue caratteristiche sono state giudicate adatte al progetto tecnico del Milan.

L’arrivo di Dodô al Milan rappresenterebbe un passo importante per il futuro della fascia destra. Con la sua giovane età e il suo potenziale ancora inespresso, il brasiliano potrebbe diventare un pilastro per i prossimi anni, garantendo solidità e spinta offensiva. La concorrenza per un posto da titolare sarebbe certamente elevata, ma la sua versatilità e la capacità di adattarsi a diversi moduli tattici lo rendono un candidato ideale.

In conclusione, sebbene il Milan sia al momento concentrato sul centrocampo, il nome di Dodô circola con insistenza per la corsia destra. La sua situazione contrattuale e l’apprezzamento di tecnici di spessore come Allegri ne fanno un profilo da tenere d’occhio. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: il Milan è pronto a muoversi con intelligenza e strategia sul mercato per costruire una squadra sempre più competitiva.