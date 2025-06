Dodo Milan – Le ultime sul futuro del terzino brasiliano di proprietà della Fiorentina!

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account X, la Fiorentina è attualmente impegnata in un’importante trattativa per blindare il futuro di Dodô, il talentuoso terzino destro brasiliano. L’obiettivo del club viola è quello di estendere il contratto del giocatore fino al 2030, con un’offerta economica che si attesterebbe sui 2,2 milioni di euro a stagione. Tuttavia, al momento, le parti non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo.

Questa situazione di stallo, pur non significando necessariamente una rottura, sta attirando l’attenzione di diversi club interessati. La mancanza di un’intesa sull’estensione contrattuale, infatti, tiene aperta la porta a possibili inserimenti da parte di squadre che seguono con attenzione le vicende del calciatore. Tra queste, Schira menziona esplicitamente due giganti del calcio italiano: il Milan e la Juventus. Entrambi i club stanno monitorando con interesse la situazione, pronti a cogliere eventuali opportunità che potrebbero emergere.

Dodô, arrivato alla Fiorentina, si è affermato come uno dei migliori interpremi nel suo ruolo in Serie A. La sua capacità di abbinare una solida fase difensiva a una spinta offensiva costante, unita alla sua velocità e tecnica, lo rendono un profilo estremamente appetibile per le squadre che puntano a rinforzare le corsie laterali. La sua importanza per la Fiorentina è evidente, essendo diventato un elemento chiave nella costruzione del gioco e nella copertura della fascia destra.

Per la Fiorentina, estendere il contratto di Dodô fino al 2030 con un ingaggio di 2,2 milioni annui rappresenterebbe un investimento significativo e un chiaro segnale della volontà di costruire un progetto solido attorno ai suoi pilastri. Tuttavia, la mancata chiusura dell’accordo fino ad ora suggerisce che ci potrebbero essere delle differenze sulle richieste economiche del giocatore o sulla durata del nuovo vincolo.

Nel frattempo, l’interesse di Milan e Juventus non è casuale. Entrambe le squadre potrebbero essere alla ricerca di rinforzi sulla fascia destra, e Dodô rappresenterebbe un’opzione di alto livello, con già esperienza e rendimento comprovato nel campionato italiano. La situazione rimane fluida: la Fiorentina spinge per la firma, ma la presenza di club blasonati “alla finestra” rende il futuro del terzino brasiliano un dossier da seguire con grande attenzione nel prossimo calciomercato.