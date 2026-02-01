Mercato Milan, arriva la decisione per Disasi: il club rossonero ha fatto questa scelta. Le ultime di Moretto

Mercato Milan, i rossoneri ha fatto la loro scelta per l’ingaggio di Disasi. Ecco la rivelazione di Matteo Moretto

Il mercato dei difensori in casa Milan subisce una brusca frenata per quanto riguarda i colpi in entrata. Nonostante le voci insistenti delle ultime ore, il club rossonero ha deciso di non affondare il colpo per Axel Disasi. Il centrale francese, attualmente in forza al Chelsea, era stato proposto con insistenza ai dirigenti di Via Aldo Rossi, che hanno effettuato tutte le valutazioni tecniche ed economiche del caso prima di prendere una posizione definitiva.

La scelta della società è figlia di una strategia precisa volta a valorizzare le risorse già presenti in rosa. Il profilo di Disasi, pur essendo considerato di caratura internazionale, non è stato ritenuto prioritario rispetto alla crescita dei giovani già a disposizione di Massimiliano Allegri. La dirigenza ha così preferito non investire cifre pesanti su un nuovo innesto, preferendo mantenere intatti gli equilibri dello spogliatoio in un reparto che ha già trovato una sua fisionomia definita.

Mercato Milan, De Winter confermato pilastro della retroguardia

Dietro il “no” a Disasi c’è una motivazione tecnica molto chiara che riguarda le gerarchie interne. «Il Milan non è intenzionato a procedere nella trattativa per Axel Disasi […] la volontà è quella di dare massima fiducia a Koni De Winter» ha annunciato l’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo X. Il difensore belga, arrivato con grandi aspettative, ha convinto lo staff tecnico e la proprietà, guadagnandosi i galloni da titolare e spingendo il club a chiudere le porte a nuovi concorrenti nel ruolo.

