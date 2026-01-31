Mercato Milan, Disasi prende posizione! No al West Ham, fumata bianca in serata? Ultime

Mercato Milan, Axel Disasi ha declinato la proposta del West Ham dando priorità assoluta al club rossonero: la situazione

La difesa del Milan è a un bivio decisivo. Mentre le lancette dell’orologio corrono veloci verso la chiusura del mercato, Axel Disasi ha preso la sua posizione: la priorità assoluta è il rossonero. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il difensore francese ha messo in “stand-by” il West Ham dopo il nuovo approccio di Igli Tare.

Mercato Milan, il retroscena: Disasi in attesa del “Sì” rossonero

La trattativa è entrata nella sua fase finale, con il giocatore che scalpita per sbarcare a Milano:

Il Milan è in trattative serrate sia con il che con l’entourage di Disasi. Il difensore ha già dato il suo gradimento totale al progetto di , preferendo la sfida per la Seconda Stella alla permanenza in Premier League con gli Hammers. Il West Ham resta al palo: Nonostante la proposta ufficiale del West Ham sia ancora sul tavolo e pronta per essere firmata, il giocatore ha deciso di aspettare la decisione finale del Milan. Una scelta forte che testimonia il fascino esercitato dal Diavolo in questa sessione.

Nonostante la proposta ufficiale del West Ham sia ancora sul tavolo e pronta per essere firmata, il giocatore ha deciso di aspettare la decisione finale del Milan. Una scelta forte che testimonia il fascino esercitato dal Diavolo in questa sessione. Decisione lato club: La palla passa ora alla dirigenza rossonera. Igli Tare deve decidere se affondare il colpo definitivo nelle prossime ore, completando così un reparto che ha già visto l’innesto del giovane Cissé e che attende l’ufficialità di Mateta.

La strategia difensiva di Allegri

L’arrivo di Disasi garantirebbe ad Allegri un centrale di peso internazionale e fisicità imponente (190 cm), ideale per la difesa a tre o a quattro. Disasi rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di un mercato invernale che ha visto il Milan muoversi con una rapidità e una visione degne di un top club europeo.