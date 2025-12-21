Mercato Milan, Disasi è il colpo giusto per la difesa rossonera? Tutti i numeri del centrale francese

Mercato Milan, ma Disasi è il colpo giusto per la difesa di Allegri? Ecco tutti i numeri del centrale francese del Chelsea

Il nome di Axel Disasi è balzato in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri nel mercato di gennaio. Il centrale francese, classe 1998, rappresenta il prototipo del difensore moderno: imponente fisicamente grazie ai suoi 190 cm di altezza, ma dotato di una discreta rapidità e di un’ottima capacità di lettura del gioco.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Paris FC e messosi in luce con il Reims, Disasi ha trovato la sua consacrazione definitiva con la maglia del Monaco. Nel Principato ha collezionato 129 presenze e ben 12 reti, numeri che testimoniano la sua pericolosità anche in fase offensiva, specialmente sui calci piazzati. Le sue prestazioni di alto livello in Ligue 1 gli sono valse la chiamata del Chelsea nell’estate del 2023, che ha investito circa 45 milioni di euro per portarlo a Stamford Bridge.

Mercato Milan, Disasi e uno spazio ridotto

Nella sua prima stagione a Londra, Disasi è stato un punto fermo della retroguardia dei Blues, chiudendo l’annata con 44 presenze e 3 gol tra Premier League e coppe nazionali. Tuttavia, con l’avvento di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, lo spazio per il francese si è drasticamente ridotto, portandolo a collezionare pochi minuti nel corso della stagione 2025-26. A livello internazionale, vanta 5 presenze con la Nazionale maggiore francese, con la quale ha preso parte alla spedizione mondiale in Qatar nel 2022.

Per il Milan, i numeri di Disasi parlano di un giocatore pronto: un difensore che vanta oltre 250 presenze tra i professionisti e una significativa esperienza nelle competizioni europee (Champions ed Europa League). La sua capacità di giocare sia come centrale in una difesa a quattro che come braccetto in una linea a tre lo rende il jolly ideale per la filosofia tattica di Allegri, offrendo quella solidità atletica necessaria per affrontare la seconda parte della stagione.