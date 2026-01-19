Mercato Milan, spunta un nuovo nome per la difesa rossonera: può arrivare in prestito. Ecco di chi si tratta

Mercato Milan, spunta un nuovo nome per la difesa rossonera in questa sessione invernale: ecco di chi parliamo

Il mercato di gennaio potrebbe riportare in Italia uno dei talenti difensivi più interessanti della nuova generazione. Diego Coppola, centrale classe 2003, è pronto a lasciare il Brighton dopo una prima parte di stagione in cui ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni del club inglese. I “Seagulls”, per non svalutare l’investimento fatto in estate, hanno deciso di cambiare strategia per la gestione del ragazzo.

Secondo quanto raccolto da TMW, la società britannica ha dato il via libera al trasferimento temporaneo: «i Seagulls avrebbero aperto al prestito secco di Coppola fino al termine della stagione». Questa apertura ha immediatamente acceso i radar di diversi club italiani, desiderosi di rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane, fisico e già conoscitore della nostra Serie A.

Mercato Milan, derby di mercato tra Fiorentina, Verona e l’ombra rossonera

In prima fila per il calciatore c’è la Fiorentina, ma la situazione è in continua evoluzione e coinvolge diverse piazze storiche. Anche l’Hellas Verona starebbe pensando a un clamoroso ritorno alla base dopo soli pochi mesi dall’addio, mentre il Torino resta vigile alla finestra. Attenzione però alle manovre a Casa Milan, dove il profilo dell’ex scaligero «potrebbe diventare un’idea in itinere anche per il Milan».

Per Massimiliano Allegri, l’innesto di Coppola rappresenterebbe una soluzione low cost ma di grande prospettiva per completare il pacchetto difensivo. Il calciatore ha voglia di giocare per ritrovare la fiducia perduta in Inghilterra e la Serie A sembra il palcoscenico ideale per il suo rilancio. Le prossime ore saranno decisive per capire quale club riuscirà ad assicurarsi le prestazioni del centrale del Brighton prima della chiusura della sessione invernale.