Mercato Milan: due innesti per arrivare in fondo all’Europa League. A chi pensa il club in vista di gennaio

Il Milan è sbarcato in Europa League con l’obiettivo di provare ad arrivare fino in fondo e, magari, vincerla. Per farlo, però, ha individuato alcune porzioni di campo che necessitano di essere rinforzate.

In particolare la difesa, lì dove un centrale di ruolo andrà inevitabilmente preso, e l’attacco (a Pioli farebbe certamente piacere avere un’altra alternativa a Giroud). Lo riporta il Corriere dello Sport.