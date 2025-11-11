Mercato Milan, spunta David a gennaio? Il canadese intriga Allegri ma sono due le condizioni per il possibile colpo in attacco

Mercato Milan, in vista della sessione di gennaio nasce la suggestione David: la cessione di Gimenez e l’ok di Spalletti condizioni chiave

La permanenza di Jonathan David nella Juventus si sta rivelando più ardua del previsto. L’attaccante canadese, arrivato a parametro zero dal Lille in estate, sta attraversando un periodo di profonda difficoltà realizzativa e di rendimento. Stando a Tuttosport, il giocatore è descritto come scoraggiato e insoddisfatto, con prestazioni poco brillanti che sollevano forti perplessità sulla sua capacità di adattarsi al calcio italiano e agli schemi tattici bianconeri.

La Juventus resiste, ma la sentenza spetta a Spalletti

Nonostante il momento negativo, la dirigenza juventina per ora non intende cedere il giocatore. L’intenzione è quella di salvaguardare l’investimento fatto, evitando una declassazione prematura dopo pochi mesi. Il destino di David, tuttavia, è nelle mani di Luciano Spalletti: una sua valutazione negativa nelle prossime settimane potrebbe cambiare drasticamente lo scenario in vista del mercato di gennaio. L’allenatore ha cercato di trovargli una posizione ibrida accanto a Vlahovic, ma David fatica ancora a trovare la via del gol.

Mercato Milan interessato: David obiettivo principale

Questa situazione di incertezza ha, come prevedibile, risvegliato l’interesse di diversi club. In Italia, il mercato Milan è il soggetto più attento. I rossoneri stimano moltissimo Jonathan David, considerandolo il profilo ideale per potenziare il proprio attacco con un centravanti giovane ma già con esperienza internazionale.

Tuttavia, il tentativo di acquisto a gennaio è articolato e vincolato a una cessione. Per poter disporre delle risorse economiche e dello slot necessari all’assalto al canadese, il Milan deve prima trovare una nuova sistemazione per Santiago Giménez. La partenza del messicano è, di fatto, la condizione indispensabile per presentare un’offerta credibile alla Juventus.

A livello internazionale, la concorrenza è forte: Chelsea e Tottenham si sono informate, valutando la possibilità di un prestito per consentire a David di ritrovare fiducia lontano dalle pressioni di Torino. Il futuro del canadese in bianconero è tutt’altro che assicurato e dipenderà esclusivamente dal verdetto di Spalletti.